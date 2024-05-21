Смерть президента Раиси: «Эмбарго ставит под угрозу жизни лидеров»

Санкции, введенные Соединенными Штатами по политическим причинам, усложняют техническое наблюдение за воздушными судами и, следовательно, ставят под угрозу безопасность многих людей, в том числе политиков.
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