Квартиру в элитном ЖК с панорамным видом продают в Барнауле за 15 млн рублей. Фото

Квартиру с панорамным видом на 23 этаже выставили на продажу в Барнауле. Согласно объявлению на "Авито", за объект площадью 55 "квадратов" продавец хочет выручить 15 млн рублей.
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