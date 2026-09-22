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Мирошник описал главу МИД Украины Сибигу рифмой

Мирошник описал главу МИД Украины Сибигу рифмой

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник описал главу МИД Украины Андрея Сибигу рифмой. «Когда Сибига врёт? Когда открывает рот», — сказал Мирошник РИА Новости, комментируя слова украинского чиновника о ситуации в Алёшках Херсонской области.

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