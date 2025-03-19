Фальков заявил о необходимости сократить число платных мест в вузах Москвы и Петербурга

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию о необходимости сократить число платных мест в вузах Москвы и Санкт-Петербурга.
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