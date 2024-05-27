Sky News Australia: РФ и КНР на встречах БРИКС укрепят отношения со странами Юга

Мероприятия БРИКС (сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024 году позволят России и Китаю активнее укрепить свои отношения с Глобальным Югом.
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