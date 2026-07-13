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Трудный взлет Ил–114–300: почему «арктический самолет» боится зимы и непогоды

Трудный взлет Ил–114–300: почему «арктический самолет» боится зимы и непогоды

Новый «Ил» пассажировместимостью до 68 человек призван полностью заменить морально и физически устаревший советский парк самолетов Ан–24 и Ан–26, а также заместить импортные региональные борта ATR–72 и Bombardier Dash 8.

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