Явлинский предлагает примирить россиян и украинцев по примеру Эльзаса

Большой загадки в том, как примирить россиян и украинцев нет, существует пример Франции и Германии, заявил основатель партии «Яблоко» Григорий ЯвлинскийГригорий Явлинский (Фото: Андрей Любимов / РБК) Россиян и украинцев можно примирить по примеру Франции и Германии, заявил в интервью РБК основатель «Яблока» Григорий Явлинский.
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