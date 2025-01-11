Январский Бонус от Космоса: Комета C/2024 G3 (ATLAS) будет видна с Земли. Как не пропустить редкое небесное явление?

А вы знали, что в ближайшие дни небосвод может озариться зрелищем, сравнимым по яркости с Венерой? Да, речь идёт о комете C/2024 G3 (ATLAS), которая, подобно неожиданному гостю, готова продемонстрировать нам своё великолепие.
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