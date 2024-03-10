Россияне активно пользуются сервисом «Мобильный избиратель»

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Более трех миллионов россиян воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуги», чтобы проголосовать на президентских выборах не по адресу прописки, говорится в сообщении Минцифры.
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