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Орлов сделал передачу в 4-м матче плей-офф подряд

Орлов сделал передачу в 4-м матче плей-офф подряд

Дмитрий Орлов сделал голевую передачу в матче с «Флоридой» (6:2, 3-1). Защитник «Бостона» отдал результативный пас в 4-й игре серии 1-го раунда Кубка Стэнли подряд, россиянин набрал 5 (0+5) очков на этом отрезке.

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