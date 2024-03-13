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Для пенсионеров предлагают ввести аналог Пушкинской карты

Для пенсионеров предлагают ввести аналог Пушкинской карты

Рассмотреть возможность аналога программы доступности культурных учреждений — Пушкинская карта, которая ориентирована на молодежь от 14 до 22 лет, только для пенсионеров просят главу правительства Михаила Мишустина депутаты петербургского Заксобрания.

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Николай Галыгин
Ну да только для пенсионеров двух столиц,остальные обойдутся
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