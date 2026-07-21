Минобороны опубликовало кадры освобождения населенного пункта Волоховское

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Волоховское в Харьковской области. Кадры с действиями российских бойцов опубликовала пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.
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