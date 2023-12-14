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Украинский депутат заявила, что мобилизованных в ВСУ женщин будут отправлять на передовую только по желанию

Украинский депутат заявила, что мобилизованных в ВСУ женщин будут отправлять на передовую только по желанию

Депутат украинского парламента от правящей партии Марьяна Безуглая заявила, что, согласно изменениям в законодательство этой страны, предполагающим мобилизацию женщин на военную службу, на передовую их будут отправлять исключительно по желанию.

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