Украинский депутат заявила, что мобилизованных в ВСУ женщин будут отправлять на передовую только по желанию

Депутат украинского парламента от правящей партии Марьяна Безуглая заявила, что, согласно изменениям в законодательство этой страны, предполагающим мобилизацию женщин на военную службу, на передовую их будут отправлять исключительно по желанию.
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