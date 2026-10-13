Тульские мошенники обманули женщину на 3,2 млн рублей

С 5 по 11 октября 2026 года мошенники обманывали жителей региона по классической схеме: звонили в мессенджерах и по телефону, выдавая себя за силовиков или сотрудников Центробанка, и пугали «подозрительными операциями», требуя перевести сбережения на «безопасные счета».