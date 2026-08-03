Преподаватель НИТУ МИСИС Хисюков предположил, что развитие ИИ превратит педагогов в наставников

В ближайшие пять лет искусственный интеллект может значительно повлиять на роль преподавателей в вузах, превратив их в наставников, заявил старший преподаватель кафедры инженерной кибернетики НИТУ МИСИС Эдуард Хисюков в беседе с NEWS.
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