Иноагент Галкин опубликовал фото с Пугачевой и подросшими детьми

По данным СМИ, семья перебралась в США. Иностранный агент Максим Галкин разместил в соцсети новое семейное фото — на нем он сам, супруга Алла Пугачева, а также дети Лиза и Гарри, К ним также присоединилась старшая дочь Пугачевой Кристина Орбакайте.