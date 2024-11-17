Иноагент Галкин опубликовал фото с Пугачевой и подросшими детьми

По данным СМИ, семья перебралась в США. Иностранный агент Максим Галкин разместил в соцсети новое семейное фото — на нем он сам, супруга Алла Пугачева, а также дети Лиза и Гарри, К ним также присоединилась старшая дочь Пугачевой Кристина Орбакайте.
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