laluka Ну что ж, спустя неделю после голого шабаша Ивлеевой, наконец, проявился материальный базис сего аморального действа, ибо законы Маркса никто не отменял.
С кого спросить за аморалку? Ивлеева – просто обслуга
Комментарии
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Галина Смирнова
Наша Настя громко плачет - Потому что срок маячит. И реклама перекрыта За рекламу целлюлита. :-)
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12 час.
Лидия Курзаева
Все эти Звезды" уже давно погасшие и упавшие ниже плинтуса, позор для нашей страны и российской Культуры.
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11 час.
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