Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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С кого спросить за аморалку? Ивлеева – просто обслуга

С кого спросить за аморалку? Ивлеева – просто обслуга

laluka Ну что ж, спустя неделю после голого шабаша Ивлеевой, наконец, проявился материальный базис сего аморального действа, ибо законы Маркса никто не отменял.

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Комментарии
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Галина Смирнова
Наша Настя громко плачет - Потому что срок маячит. И реклама перекрыта За рекламу целлюлита. :-)
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12 час.
Лидия Курзаева
Все эти Звезды&quot;  уже давно погасшие и упавшие ниже плинтуса, позор для нашей  страны и российской  Культуры.
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11 час.

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