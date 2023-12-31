С кого спросить за аморалку? Ивлеева – просто обслуга

Наша Настя громко плачет - Потому что срок маячит. И реклама перекрыта За рекламу целлюлита. :-)

Лидия Курзаева

Все эти Звезды" уже давно погасшие и упавшие ниже плинтуса, позор для нашей страны и российской Культуры.