Друг семьи Усольцевых выехал на поиски кровавого следа. Это его последняя попытка найти пропавших.Таинственное исчезновение семьи Усольцевых в тайге Красноярского края потрясло общественность.
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