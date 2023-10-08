Театр абсурда
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Театр абсурда

8 475 подписчиков

О справедливости и благодати. Почему в карабахском конфликте я за Азербайджан

О справедливости и благодати. Почему в карабахском конфликте я за Азербайджан

Анастасия Миронова По поводу Карабаха у меня простая позиция. Она основывается на нескольких фактах.

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Комментарии
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Андрей Талызин
Отличная статья .
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1 д.
АТ
Андрей Талызин
Браво ,автор.
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1 д.

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