Zero Hedge
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Zero Hedge

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Watch: Mamdani Booed Off Stage At Pro-Police Event As 9/11 Backlash Builds

Watch: Mamdani Booed Off Stage At Pro-Police Event As 9/11 Backlash Builds

Watch: Mamdani Booed Off Stage At Pro-Police Event As 9/11 Backlash Builds New York City Mayor Zohran Mamdani got a blistering welcome from Staten Islanders Tuesday night, drowned out by a wall of boos that chased the self-avowed Democratic socialist off the stage in under a minute at a National Night Out Against Crime event.

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