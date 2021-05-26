Сыворотка правды

На заглавной фотографии - перспективный политик Протасевич в Госдепе США. Не далее как вчера писал:Пока будет идти шумиха про самолет и возможные санкции против Белоруссии, главное в этой истории это то, что расскажет сотрудникам КГБ Протасевич (в интересах сокращения срока заключения) и что из этого потом смонтируют и покажут на ТВ, где можно заранее ожидать реакцию "невероятных", что Протасевича пытали, чтобы он оговорил себя и честнейших демократических активистов и их западных коллег.