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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что 2022 год станет годом смертельной схватки

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что 2022 год станет годом смертельной схватки

СЕУЛ, 1 янв – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен ЫН в заключительной речи по итогам года на пленуме партии не стал подробно говорить об отношениях с США или Южной Кореей, а обсудил внутренние проблемы и заявил о необходимости выиграть "великую смертельную схватку", предстоящую в 2022 году, одновременно назвав 2021 годом "великой победы", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Четвертый пленум центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи (ТПК) 8-ого созыва прошел с 27 по 31 декабря.

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