Три мешка трепанга браконьеры не довезли до пункта назначения в Приморье

В Приморье вернули в естественную среду обитания 1766 особей живого трепанга, изъятого у браконьеров в охранной зоне Дальневосточного морского заповедника.
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