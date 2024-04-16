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Бизнес попросил смягчить требования к транспорту и одежде курьеров Москвы

Бизнес попросил смягчить требования к транспорту и одежде курьеров Москвы

Межрегиональная ассоциация курьерских служб (МАКС) высказала свое мнение относительно требований, предъявленных московскими властями к представителям служб доставки, назвав их избыточными и предупредив о возможных дополнительных расходах для бизнеса.

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