Стресс можно и нужно победить…

Большинство россиян не скрывают, что стресс присутствует в их жизни. Постепенно стрессовые реакции становятся все более и более распространенными и крайне негативно влияют на наше здоровье… Руководитель ведущей отечественной школы изучения стресса, челябинский ученый Вадим Цейликман любезно согласился ответить на вопросы нашего корреспондента: — Вадим Эдуардович, кто вы сегодня? Мы все-таки давно не виделись… — Я, Владимир Васильевич, заведующий лабораторией молекулярных механизмов стресса ЮУрГУ, профессор кафедры общей и клинической патологии факультета фундаментальной медицины ЧелГУ, профессор кафедры клинической биохимии Новосибирского государственного университета… — А не много ли вы на себя берете, профессор? Разве можно со всем этим справиться? Как вы все успеваете? — Владимир Васильевич, можно.