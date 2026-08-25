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«Человечеству нужен резервный вариант для переезда»: гендиректор «Роскомоса» Баранов рассказал о планах в отрасли

«Человечеству нужен резервный вариант для переезда»: гендиректор «Роскомоса» Баранов рассказал о планах в отрасли

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в интервью автору канала «Юнашев Live» Александру Юнашеву рассказал о перспективах российской космонавтики, взаимодействии с NASA и планах по освоению дальнего космоса.

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Комментарии
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АЗ
Алексей Загребаев
планируется очередной распил бабла ...... вместо того чтобы наводить порядок на земле
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4 н.
ВЕ
Валентина Евсеева
Алексей Загребаев
планируется очередной распил бабла ...... вместо того чтобы наводить порядок на земле
Во всём отстаём из за коррупции огромной во всех отраслях.
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4 н.