«Человечеству нужен резервный вариант для переезда»: гендиректор «Роскомоса» Баранов рассказал о планах в отрасли

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в интервью автору канала «Юнашев Live» Александру Юнашеву рассказал о перспективах российской космонавтики, взаимодействии с NASA и планах по освоению дальнего космоса.
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