«Человечеству нужен резервный вариант для переезда»: гендиректор «Роскомоса» Баранов рассказал о планах в отрасли

планируется очередной распил бабла ...... вместо того чтобы наводить порядок на земле

ВЕ

Валентина Евсеева

Алексей Загребаев планируется очередной распил бабла ...... вместо того чтобы наводить порядок на земле

Во всём отстаём из за коррупции огромной во всех отраслях.