Акция ´Покормите птиц зимой´.

Каждый год в нашем детском саду проходит замечательная акция под названием ´Покормите птиц зимой!´.Воспитатели дошкольного образования Татьяна Андреевна Плекунова и Ангелина Евгеньевна Данильчик провели с детьми беседу о птицах, которые остаются зимовать в наших краях.