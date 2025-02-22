Акция ´Покормите птиц зимой´.

Каждый год в нашем детском саду проходит замечательная акция под названием ´Покормите птиц зимой!´.Воспитатели дошкольного образования Татьяна Андреевна Плекунова и Ангелина Евгеньевна Данильчик провели с детьми беседу о птицах, которые остаются зимовать в наших краях.
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