Мюзикл пермского ТЮЗа «Война и мир» раскритиковали за недостаточный патриотизм

Один из зрителей мюзикла по роману Льва Толстого «Война и мир» под названием «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» раскритиковал постановку за «недостаточный патриотизм» и «недостойное представление солдат».
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