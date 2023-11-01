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Культуромания

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Мюзикл пермского ТЮЗа «Война и мир» раскритиковали за недостаточный патриотизм

Мюзикл пермского ТЮЗа «Война и мир» раскритиковали за недостаточный патриотизм

Один из зрителей мюзикла по роману Льва Толстого «Война и мир» под названием «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» раскритиковал постановку за «недостаточный патриотизм» и «недостойное представление солдат».

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