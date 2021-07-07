Происшествия

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В Тверской области в канун Дня семьи, любви и верности полицейские и общественники посетили многодетные семьи сотрудников

8 июля в России отмечается праздник - День семьи, любви и верности. Этот праздник появился как дань памяти семейной паре – Муромскому князю Петру и его жене, княгине Февронии, православным святым, ставшим воплощением преданности и олицетворением супружеской любви.

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