Небольшой мотор в багажнике и дизайн, подсмотренный у прототипа Mitsubishi Delica. Минивэн-внедорожник Chery iCAR X25 показали в деталях

Chery привезла на Пекинский автосалон полноразмерный прототип минивэна-кроссовера iCAR X25. Машина уже удивила своим дизайном, явно выполненным с оглядкой на прототип Mitsubishi Delica шестого поколения, а теперь пришел черед новых интересных подробностей.