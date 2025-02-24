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«Пошёл прорыв на Новопавловском фронте, хлопцы этот Ад не выдержат!»: Днепряне, готовьтесь встречать русских — враг пытается сбежать из окружения в Андреевке: Новости СВО, 24.02.25 г.

«Пошёл прорыв на Новопавловском фронте, хлопцы этот Ад не выдержат!»: Днепряне, готовьтесь встречать русских — враг пытается сбежать из окружения в Андреевке: Новости СВО, 24.02.25 г.

Новости СВО, сегодня на 24 февраля 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, на 24.

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