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«Ахмат» не готов удовлетворить требования Семенова по зарплате. Защитник станет свободным агентом летом

Андрей Семенов не может договориться с «Ахматом» об условиях нового контракта. По информации Metaratings, грозненский клуб не готов удовлетворить финансовые запросы футболиста.

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