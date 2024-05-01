Шойгу призвал нарастить поставки в ВС РФ для поддержания темпов наступления

Для поддержания требуемых темпов наступления в зоне спецоперации и наращивания боевого состава группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ нужно повышать качество вооружения и военной техники, а также объемы их поставок.
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