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Царьград

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Продажи кроссовера Москвич 3 резко выросли после снижения цен

Продажи кроссовера Москвич 3 резко выросли после снижения цен

Причиной резкого скачка стали крупные скидки, достигавшие 360 тысяч рублей.Крупные скидки помогли резко поднять продажи городского кроссовера "Москвич 3".

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