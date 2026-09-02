Продажи кроссовера Москвич 3 резко выросли после снижения цен

Причиной резкого скачка стали крупные скидки, достигавшие 360 тысяч рублей.Крупные скидки помогли резко поднять продажи городского кроссовера "Москвич 3".
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