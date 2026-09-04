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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В рубрику #НАКИПЕЛО

В рубрику #НАКИПЕЛО Жители города просят местную власть провести рейд в районе железной дороги и наказать ответственных лиц за бездействие: "Бензина нет, ходим пешком на работу, вот так у нас мост зарос травой, с другой стороны такая же картина! Жителям города и так тяжело подниматься по ступенькам, да еще приходится дышать пыльцой сорняков.

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