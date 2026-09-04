В рубрику #НАКИПЕЛО Жители города просят местную власть провести рейд в районе железной дороги и наказать ответственных лиц за бездействие: "Бензина нет, ходим пешком на работу, вот так у нас мост зарос травой, с другой стороны такая же картина! Жителям города и так тяжело подниматься по ступенькам, да еще приходится дышать пыльцой сорняков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
- АТ Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым