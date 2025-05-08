Гавриилу Романовичу Державину мы благодарны не только за Пушкина

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,К нему не зарастёт народная тропаВ который раз о памяти и памятникахВсем известно, что эти строки из пушкинского «Памятника» украшают знаменитую скульптуру поэта работы Александра Опекушина в центре Москвы.
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