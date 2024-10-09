Камала Харрис оскорбила лидеров России, КНР, КНДР и Венгрии

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис вновь опустилась до откровенных оскорблений в адрес лидеров других стран, с которыми у действующей администрации Белого дома, мягко говоря, не складываются отношения.
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