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Гаджет из СССР стал мировой сенсацией: за «Микро» за рубежом выстраивались очереди

Гаджет из СССР стал мировой сенсацией: за «Микро» за рубежом выстраивались очереди

Радиоприемник стал хитом.В середине 1960-х советские инженеры показали миру устройство, которое легко помещалось на ладони, но при этом умело принимать радиостанции почти как полноценный бытовой приемник.

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