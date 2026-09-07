Гаджет из СССР стал мировой сенсацией: за «Микро» за рубежом выстраивались очереди

Радиоприемник стал хитом.В середине 1960-х советские инженеры показали миру устройство, которое легко помещалось на ладони, но при этом умело принимать радиостанции почти как полноценный бытовой приемник.
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Ну и где оно это всё? Кто уничтожил русскую микроэлектронику и кибернетику? Отстали от мира на век или навсегда.