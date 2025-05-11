Олег Царёв: Любопытные нюансы, которые я приведу для того, чтобы лучше понимать процессы

Любопытные нюансы, которые я приведу для того, чтобы лучше понимать процессы.«Зеленский отверг предложение американского спецпредставителя Келлога о взаимном отводе войск с созданием буферной зоны шириной в 30 километров», — такая информация широко разошлась 10 мая.
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