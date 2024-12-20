Рогов назвал «показательным моментом» закрепление ВСУ у кладбища в Курахове

Украинские военные в ходе отступления к окраинам Курахова закрепились в районе кладбища, что является показательным моментом, заявил в беседе с РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
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