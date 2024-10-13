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"Мы ждали слишком долго": Караганов назвал причину для применения Россией ядерного оружия

"Мы ждали слишком долго": Караганов назвал причину для применения Россией ядерного оружия

  МОСКВА, 13 октября - РИА Новости. Ядерная доктрина России была безрассудна, нужно менять ее на деле, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

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