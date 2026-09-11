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Ивановские новости

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5G запустили в соседних с Ивановской областью регионах

5G запустили в соседних с Ивановской областью регионах

Потенциальная аудитория нового стандарта связи 5G в России составляет около 10 млн человек, услуга доступна в 16 городах, включая Москву и Санкт-Петербург.

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