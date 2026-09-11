5G запустили в соседних с Ивановской областью регионах

Потенциальная аудитория нового стандарта связи 5G в России составляет около 10 млн человек, услуга доступна в 16 городах, включая Москву и Санкт-Петербург.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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