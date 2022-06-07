Полный потоп: музей тайги в Уссурийске неприятно удивил министра юстиции РФ

Полный потоп: музей тайги в Уссурийске неприятно удивил министра юстиции РФ

Во вторник, 7 июня, в Уссурийск прибыл министр юстиции России Константин Чуйченко. Гость во второй раз проинспектировал строительство Музея тайги возле ледовой арены "Олимп".

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