Арестович* назвал Сумы следующим направлением удара ВС РФ

Областной украинский центр Сумы станет следующим направлением наступления Вооруженных сил России, заявил признанный в РФ террористом и экстремистом бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*.
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