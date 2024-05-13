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Несекретные материалы

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  • Владимир Витковский
    А разве желание скота в цеху по забою спрашивают?!Эстония выразила ...
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Арестович* назвал Сумы следующим направлением удара ВС РФ

Арестович* назвал Сумы следующим направлением удара ВС РФ

Областной украинский центр Сумы станет следующим направлением наступления Вооруженных сил России, заявил признанный в РФ террористом и экстремистом бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*.

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