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Политолог Беннет: Покушение на Фицо стало частью дипломатической войны Запада

Политолог Беннет: Покушение на Фицо стало частью дипломатической войны Запада

Военный эксперт из Соединённых Штатов Америки Скотт Беннет поделился сведениями о том, что нападение на руководителя словацкого правительства Роберта Фицо оказалось частью дипломатического противостояния западных держав с Российской Федерацией.

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