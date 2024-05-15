Военный эксперт из Соединённых Штатов Америки Скотт Беннет поделился сведениями о том, что нападение на руководителя словацкого правительства Роберта Фицо оказалось частью дипломатического противостояния западных держав с Российской Федерацией.
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