В Крыму во время пожара в доме погиб ребёнок

Понедельник, 21 октября. «Крым 24».В селе Цветково загорелся частный дом, в здании на тот момент находились трое детей, женщина сумела вывести из помещения двоих, а одного из-за задымления комнаты не смогла найти, как сообщили в МЧС России, двухлетний ребенок погиб.
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