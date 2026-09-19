Смерть актрисы популярного сериала, кому дадут досрочную пенсию. Главное к утру 20 сентября

Гендиректора косметического бренда MIXIT Олега Пая отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, явка на выборах в Госдуму превысила 40%, россиянам рассказали, кто может выйти на пенсию раньше срока, ветеринар назвала опасные для кошек и собак продукты, актриса Анна Шерлинг ушла из жизни.