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Царьград

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Курьер из Пермского края обманул пенсионерок на 1,1 млн рублей

Курьер из Пермского края обманул пенсионерок на 1,1 млн рублей

В Коврове перед судом предстанет 25-летний житель Пермского края, обвиняемый в том, что в июне забирал у двух пенсионерок деньги под видом их защиты от мошенников, — общая сумма похищенного составила 1,1 млн рублей.

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