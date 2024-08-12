Что вернул Кайрат Сатыбалдыулы Казахстану: список активов

Антикоррупционной службой уголовные дела в отношении Кайрата Сатыбалдыулы расследовались по фактам хищений средств АО «Казахтелеком», АО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере, легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем, а также уклонения от уплаты таможенных пошлин подконтрольной ему компанией, передает inAktau.
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