Что вернул Кайрат Сатыбалдыулы Казахстану: список активов

Антикоррупционной службой уголовные дела в отношении Кайрата Сатыбалдыулы расследовались по фактам хищений средств АО «Казахтелеком», АО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере, легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем, а также уклонения от уплаты таможенных пошлин подконтрольной ему компанией, передает inAktau.