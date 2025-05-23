Пленный рассказал об отсутствии военнослужащих младше 45 лет в ВСУ

Основную массу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют люди в возрасте старше 45 лет, молодежи практически не осталось, заявил ТАСС военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады Виталий Мелокост.
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